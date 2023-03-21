Марта Костюк (Украина) – Элизабетта Коччаретто (Италия) 2:0 (6:3/6:2)

В США стартовал престижный теннисный турнир в Майами категории WTA1000. В женском одиночном сегменте сыграют 96 топ-теннисисток мира, в том числе три украинки, пишет 24 канал.

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Первой на корт во Флориде вышла Марта Костюк. Недавняя чемпионка турнира в Остине получила в первом круге непростую соперницу – третью ракетку Италии Элизабетту Коччаретто (№49 в рейтинге WTA).

Уверенная победа Костюк

Впрочем, итальянка не сумела дать достойное сопротивление Марти, проиграв в два сета. В течение игры, которая длилась менее полутора часов, Элизабетта не смогла сделать ни одного брейка, отдав три свои подачи.

Что же касается Костюк, то на ее счету четыре эйса. Уверенная победа позволила украинцы выйти во второй круг, но поединок может быть вопросом.

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Состоится ли матч против россиянки?

Дело в том, что соперницей Марты стала теннисистка без флага родом из страны-террористки Анастасия Потапова. И в отличие от большинства российских спортсменов, странным образом теряющих дар вещи на вопросах о войне в Украине, этот человек пытается показать свой "интеллект".

На недавнем турнире в Индиан-Уэллс Потапова вышла на последнюю свою игру в экипировке футбольного клуба Спартак Москва. Эту команду не допустили к международным соревнованиям именно из-за войны. Россиянка этим вызвала возмущение среди теннисисток, а также получила предупреждение от WTA.

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К слову, на том же Индиан-Уэллс произошел первый громкий случай отмены матча украинки против представительницы страны-террористки. Леся Цуренко снялась с поединка против белоруски Арины Сабаленко.