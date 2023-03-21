В квалификации открытого чемпионата Майами приняли участие две украинские теннисистки – Леся Цуренко и Даяна Ястремская. Однако попасть в основную сетку сумела только одна украинка, пишет 24 канал.

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Кто из украинок попал на турнир в Майами

В полуфинале отбора Цуренко одолела американку Коко Вандевеге – 6:3, 6:3. А в финале 33-летняя украинка по итогам двух сетов победила британку Гарриет Дарт – 7:6, 6:2. Цуренко впервые выиграла два матча в квалификации турнира в Майами. Для Леси это будет 6-е участие в основе.

Даяна Ястремская сумела пройти только первый раунд квалификации. В финале одесситка уступила Анни-Лене Фриздам из Германии - 6:1, 6:7, 3:6.

Таким образом, к Ангелине Калининой и Марте Костюк, попавшим в основную сетку без отбора, добавилась Леся Цуренко. С первого раунда турнир в Майами начнут Цуренко и Костюк, а Калинина сразу же стартует со второго круга.

Соперницы украинских теннисисток на старте турнира WTA 1000 в Майами

Марта Костюк (Украина) – Элизабетта Коччаретто (Италия)

Леся Цуренко (Украина, Q) – Лейла Фернандес (Канада)

второй раунд

Ангелина Калинина (Украина, 28) - София Кенин (США) / Шторм Хантер (Австралия)

Марта Костюк (Украина) / Элизабетта Коччаретто (Италия) - Анастасия Потапова (27)

Леся Цуренко (Украина, Q) / Лейла Фернандес (Канада) - Белинда Бенчич (Швейцария, 9)

Важно! Турнир в Майами продлится с 21 марта по 2 апреля. Действующими чемпионами в мужском и женском индивидуальном розыгрыше Карлос Алькарас и Ига Швентек.