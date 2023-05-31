Выдают из себя жертв, – Костюк рассказала об освистывании зрителей после матча против белоруски

Матч первого круга Ролан Гаррос среди женщин окончился скандалом. Приложились к этому зрители на трибунах, которые после игры решили освистать украинскую теннисистку Марту Костюк.

В первом круге Марте Костюк выпало играть против второй ракетки мира Арины Сабаленко из Беларуси. Матч закончился победой белоруски. И после игры Костюк сделала то, что делает с начала полномасштабного вторжения России в Украину – не пожала руки представительнице страны-агрессора. Такой поступок украинки в этот раз вызвал унизительный свист с трибун, чем сразу решила воспользоваться Сабаленко.

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Детали этой ситуации и почему это произошло Марта Костюк рассказала в эфире телемарафона, пишет 24 Канал.

"Я закончила матч как всегда. С начала вторжения я не пожимаю руку российским и белорусским спортсменам. Я пошла напрямую к судье на вышке и пожала руку. И начала слышать свист. Потом, когда я собрала свою сумку и начала выходить из корта – меня снова освистали", – рассказала Марта Костюк.

По ее словам, это впервые болельщики на трибунах ее освистали. Хотя с начала полномасштабного вторжения России в Украину Костюк провела уже пять матчей против представительниц России и Беларуси, но не жала им руки после матча.

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Следовательно, у Марты Костюк спросили, почему, по ее мнению, на этот раз болельщики на трибунах вели себя именно так.

"Потому что это не их война. Поэтому они так отреагировали. Продолжается месседж того, что спорт и политика не должны смешиваться. Но в корне это не так. Все это прекрасно понимают, но продолжают это говорить. И, к сожалению, в теннисе украинские спортсмены выступают не в роли жертв агрессивных стран", – убеждена спортсменка.

Следует отметить, что теннис – едва ли не единственный массовый вид спорта, где россиян и белорусов не отстранили от соревнований после того, как Россия начала полномасштабную войну против Украины в феврале 2022 года. Максимум, на что сделали организаторы в начале – это допустить россиян и белорусов к соревнованиям в нейтральном статусе – без названия страны и флага. Но даже этого оказалось достаточно для представителей стран-агрессоров, чтобы выдавать себя жертвами санкций.

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"В теннисе белорусские и российские спортсмены всегда были жертвами. Я не знаю почему такая концепция. Возможно, потому, что наше руководство WTA и ATP не стало на сторону Украины в этом конфликте. А в таких важных событиях как война невозможно быть нейтральным. Это на самом деле самая большая проблема, и поэтому такая реакция зрителей. Они продолжают считать, что российские и белорусские спортсмены – их права не учитывают и притесняют. И такой нарратив продолжается", – отметила Марта Костюк.