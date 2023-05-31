У першому колі Марті Костюк випало грати проти другої ракетки світу Аріни Сабалєнко з Білорусі. Матч закінчився перемогою білоруски. І після гри Костюк зробила те, що робить з початку повномасштабного вторгення Росії до України – не потисла руки представниці країни-агресора. Такий вчинок українки цього разу викликав принизливий свист з трибун, чим одразу вирішила скористатися Сабалєнка.

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Деталі цієї ситуації та чому так сталося Марта Костюк розповіла в ефірі телемарафону, пише 24 Канал.

"Я закінчила матч як завжди. З початку вторгення я не потискаю руку російським та білоруським спортсменам. Я пішла напряму до судді на вишці та потиснула руку. І почала чути освистування. Потім, коли я зібрала свою сумку і почала виходити з корту – мене знову освистали", – розповіла Марта Костюк.

За її словами, це вперше вболівальники на трибунах її освистали. Хоча з початку повномасштабного вторгення Росії до України Костюк провела вже п'ять матчів проти представниць Росії та Білорусі, та не тисла їм руки після матчу.

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Відтак в Марти Костюк спитали, чому, на її думку, цього разу вболівальники на трибунах поводилися саме так.

"Тому що це не їх війна. Тому вони так відреагували. Продовжується меседж того, що спорт і політика не повинні змішуватися. Але в корені це не так. Всі це прекрасно розуміють, але продовжують це говорити. І, на жаль, в тенісі українські спортсмени виступають не в ролі жертв агресивних країн", – переконана спортсменка.

Варто відзначити, що теніс – чи не єдиний масовий вид спорту, де росіян та білорусів не відсторонили від змагань після того, як Росія розпочала повномасштабну війну проти України в лютому 2022 року. максимум, на що споролися організатори на початку – це допустити росіян та білорусів до змагань у нейтральному статусі – без назви країни та прапора. Та навіть цього виявилося достатньо для представників країн-агресорів, щоб видавати себе за жертв санкцій.

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"В тенісі білоруські та російські спортсмени завжди були жертвами. Я не знаю чому така концепція. Можливо через те, що наше керівництво WTA та ATP не стало на сторону України в цьому конфлікті. А в таких важливих подіях як війна неможливо бути нейтральним. Це насправді найбільша проблема, і тому така реакція глядачів. Вони продовжують вважати, що російські та білоруські спортсмени – їх права не враховують та утискають. І такий наратив продовжується", – відзначила Марта Костюк.