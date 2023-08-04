Людмила Самсонова – Марта Костюк (Украина) 2:0 (6:4, 6:2)

В Вашингтоне проходит престижный теннисный турнир категории WTA500. Среди 28 участниц на соревнования заявились трое украинок, пишет 24 канал.

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Успешно выступили Элина Свитолина и Марта Костюк, дошедшие до 1/4 финала. Одесситка в итоге вылетела от четвертой ракетки мира Джессики Пегулы.

Вместо этого Марти выпала у соперницы "нейтральная" теннисистка из России Людмила Самсонова, которая идет 18-ю в рейтинге WTA. Игра началась удачно для Костюка, ведь ей удалось взять первый же гейм на подаче оппонентки.

Впрочем, уже в следующем россиянкам сделала брейк, а позже при счете 4:4 повторила это и забрала сет. Второй же дал Самсоновой еще легче. Проиграв первый гейм, соперница Костюк взяла четыре подряд и довела матч до победы.

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В полуфинале Людмила будет играть против победительницы пары Белинда Бенчич – Коко Гауфф. На обидчицу Светолиной Джессику Пегулу ждет встреча с Марией Саккари или Мэдисон Киз.