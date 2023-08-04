Людміла Самсонова – Марта Костюк (Україна) 2:0 (6:4, 6:2)

У Вашингтоні проходить престижний тенісний турнір категорії WTA500. Серед 28-ми учасниць на змагання заявились троє українок, пише 24 канал.

До теми Світоліна не змогла дотиснути Пегулу та вилетіла в 1/4 фіналу у Вашингтоні

Успішно виступили Еліна Світоліна та Марта Костюк, які дійшли до 1/4 фіналу. Одеситка у підсумку вилетіла від четвертої ракетки світу Джессіки Пегули.

Натомість Марті випала у суперниці "нейтральна" тенісистка з Росії Людміла Самсонова, яка йде 18-ю в рейтингу WTA. Гра почалась вдало для Костюк, адже їй вдалось взяти перший же гейм на подачі опонентки.

Втім вже у наступному росіянкам зробила брейк, а пізніше за рахунку 4:4 повторила це і забрала сет. Другий же дався Самсоновій ще легше. Програвши перший гейм, суперниця Костюк взяла чотири поспіль та довела матч до перемоги.

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У півфіналі Людміла гратиме проти переможниці пари Белінда Бенчіч – Коко Гауфф. Натомість на кривдницю Світоліної Джессіку Пегулу чекає зустріч з Марією Саккарі або Медісон Кіз.