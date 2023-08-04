Элина Свитолина – Джессика Пегула 1:2 (6:4, 3:6, 4:6)

Сражение за выход в полуфинал длилось 2 часа 9 минут. К сожалению, американская теннисистка в трех сетах одолела первую ракетку Украины, пишет 24 Канал.

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Матч начался с гейма для Пегулы. Теннисистки поочередно брать розыгрыши, а первый сет закончился в пользу украинки 6:4 Свитолина не проиграла в партии ни одного гейма на своей подаче. Джессика же отдала Элине одну свою подачу.

Начало второй партии было настоящим ужасом для Свитолиной. Все летело в корт от Пегулы, когда взяла три гейма подряд 0:3. Дальше Элине удалось отквитать один гейм. Но все равно сет шел под контролем американки, поддерживаемой местными трибунами.

Джессика отдала украинцы еще два гейма. Зато взяла три гейма 3:6 и сравняла счет в сетах 1:1.

Решающий третий сет начался по сценарию второго – два выигранных гейма от Пегулы. Свитолина была в роли того, как постоянно догоняет. При счете 3:5 в пользу Пегулы обе теннисистки имели шансы либо взять матч, либо сделать счет 4:5.

Американка оказалась не по зубам Элини

Космический девятый гейм в третьей партии издали девушки. Свитолина только в третий раз взяла гейм и сократила отставание до 4:5. Элина на зубах вырвала розыгрыш после великолепного бэкхенда.

К сожалению, как ни старалась Свитолина, но победить Пегулу не смогла – 4:6.

Элина Свитолина покидает турнира WTA 500 в Вашингтоне.

Пегула выходит в полуфинал, где сыграет против победительницы пары Мария Саккари (Греция) – Мэдисон Киз (США).