Феноменальный прогресс Костюк: украинская теннисистка попала в топ-40 рейтинга WTA
Источник:WTA
Начало марта подарило украинской теннисистке Марте Костюк первый в карьере трофей на уровне WTA. Это позволило спортсменке значительно улучшить место в мировом рейтинге.
Марта Костюк в финальном матче турнира WTA 250 в американском Остине победила нейтральную теннисистку из страны 404 Варвару Грачеву. Таким образом, 20-летняя спортсменка выиграла первый трофей ассоциации в одиночном разряде.
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Украинки в обновленном рейтинге WTA
Тем временем женская теннисная ассоциация WTA обновила свои рейтинги. Благодаря победе на турнире в Остине Костюк поднялась сразу на 12 ступенек и теперь занимает 40 место. Это наивысшее достижение киевлянки в карьере.
Статус первой ракетки Украины сохранила Ангелина Калинина. По итогам соревновательной недели теннисистка осталась на 29-й строчке.
Также улучшили свои позиции в рейтинге Екатерина Байндль (+2) и Леся Цуренко (+3). Даяна Ястремская завершила выступления на турнире в Остине на первой стадии, где она проиграла немке Анне-Лене Фридзам. Этот результат сказался на ее рейтинге WTA. Одесситка потеряла сразу 39 позиций и очутилась на 142 месте.
Рейтинг WTA
- 1. Ига Швентек (Польша) – 10585 очков
- 2. Арина Сабаленко – 6100
- 3. Джессика Пегула (США) – 5495
- 4. Онс Жабер (Тунис) – 4921
- 5. Каролин Гарсия (Франция) – 4905
...
- 29. Ангелина Калинина – 1422
- 40. Марта Костюк – 1270, +12
- 82. Екатерина Байндль – 748, +2 позиции
- 95. Леся Цуренко – 688, +3
- 142. Даяна Ястремская – 462, -39
- 158. Дарья Снегирь – 411, -1
- 264. Екатерина Заватько – 252, -2
- 288. Екатерина Володько – 213