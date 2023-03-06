Феноменальный прогресс Костюк: украинская теннисистка попала в топ-40 рейтинга WTA

Начало марта подарило украинской теннисистке Марте Костюк первый в карьере трофей на уровне WTA. Это позволило спортсменке значительно улучшить место в мировом рейтинге.

Марта Костюк в финальном матче турнира WTA 250 в американском Остине победила нейтральную теннисистку из страны 404 Варвару Грачеву. Таким образом, 20-летняя спортсменка выиграла первый трофей ассоциации в одиночном разряде.

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Украинки в обновленном рейтинге WTA

Тем временем женская теннисная ассоциация WTA обновила свои рейтинги. Благодаря победе на турнире в Остине Костюк поднялась сразу на 12 ступенек и теперь занимает 40 место. Это наивысшее достижение киевлянки в карьере.

Статус первой ракетки Украины сохранила Ангелина Калинина. По итогам соревновательной недели теннисистка осталась на 29-й строчке.

Также улучшили свои позиции в рейтинге Екатерина Байндль (+2) и Леся Цуренко (+3). Даяна Ястремская завершила выступления на турнире в Остине на первой стадии, где она проиграла немке Анне-Лене Фридзам. Этот результат сказался на ее рейтинге WTA. Одесситка потеряла сразу 39 позиций и очутилась на 142 месте.

Рейтинг WTA

1. Ига Швентек (Польша) – 10585 очков

2. Арина Сабаленко – 6100

3. Джессика Пегула (США) – 5495

4. Онс Жабер (Тунис) – 4921

5. Каролин Гарсия (Франция) – 4905

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