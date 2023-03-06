Марта Костюк у фінальному матчі турніру WTA 250 в американському Остіні перемогла нейтральну тенісистку з країни 404 Варвару Грачову. Таким чином, 20-річна спортсменка виграла перший трофей асоціації в одиночному розряді.

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Українки в оновленому рейтингу WTA

Тим часом жіноча тенісна асоціація WTA оновила свої рейтинги. Завдяки перемозі на турнірі в Остіні Костюк піднялася одразу на 12 сходинок і тепер посідає 40 місце. Це наразі найвище досягнення киянки у кар'єрі.

Статус першої ракетки України зберегла Ангеліна Калініна. За підсумками змагального тижня тенісистка залишилася на 29 сходинці.

Також покращили свої позиції в рейтингу Катерина Байндль (+2) та Леся Цуренко (+3). Даяна Ястремська завершила виступи на турнірі в Остіні на першій стадії, де вона програла німкені Анні-Лені Фрідзам. Цей результат позначився на її рейтингу WTA. Одеситка втратила одразу 39 позицій та опинилася на 142 місці.

Оце так! Колишня перша ракетка України Еліна Світоліна сподівається повернутися на корт у травні 2023 року. Спортсменка оригінально натякнула на камбек.

Рейтинг WTA

1. Іга Швьонтек (Польща) – 10585 очок

2. Арина Сабаленка – 6100

3. Джессіка Пегула (США) – 5495

4. Онс Жабер (Туніс) – 4921

5. Каролін Гарсія (Франція) – 4905

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