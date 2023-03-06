Марта Костюк у фінальному матчі турніру WTA 250 в американському Остіні перемогла нейтральну тенісистку з країни 404 Варвару Грачову. Таким чином, 20-річна спортсменка виграла перший трофей асоціації в одиночному розряді.

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Українки в оновленому рейтингу WTA

Тим часом жіноча тенісна асоціація WTA оновила свої рейтинги. Завдяки перемозі на турнірі в Остіні Костюк піднялася одразу на 12 сходинок і тепер посідає 40 місце. Це наразі найвище досягнення киянки у кар'єрі.

Статус першої ракетки України зберегла Ангеліна Калініна. За підсумками змагального тижня тенісистка залишилася на 29 сходинці.

Також покращили свої позиції в рейтингу Катерина Байндль (+2) та Леся Цуренко (+3). Даяна Ястремська завершила виступи на турнірі в Остіні на першій стадії, де вона програла німкені Анні-Лені Фрідзам. Цей результат позначився на її рейтингу WTA. Одеситка втратила одразу 39 позицій та опинилася на 142 місці.

Рейтинг WTA

  • 1. Іга Швьонтек (Польща) – 10585 очок
  • 2. Арина Сабаленка – 6100
  • 3. Джессіка Пегула (США) – 5495
  • 4. Онс Жабер (Туніс) – 4921
  • 5. Каролін Гарсія (Франція) – 4905

...

  • 29. Ангеліна Калініна – 1422
  • 40. Марта Костюк – 1270, +12
  • 82. Катерина Байндль – 748, +2 позиції
  • 95. Леся Цуренко – 688, +3
  • 142. Даяна Ястремська – 462, -39
  • 158. Дар'я Снігур – 411, -1
  • 264. Катаріна Завацька – 252, -2
  • 288. Катерина Володько – 213