Говорю "Слава Украине", – Костюк рассказала, как вычисляет россиян среди фанов за рубежом

Вторая ракетка Украины Марта Костюк на каждом турнире показывает свою патриотическую позицию, особенно это касается противостояний с соперницами из России и Беларуси. Теннисистка рассказала, какая фраза помогает ей различать украинцев и россиян за рубежом.

21 апреля украинская теннисистка была близка к получению титула на турнире WTA 500 в немецком Штутгарте. В финале Марта Костюк уступила сопернице из Казахстана Елене Рыбакиной – дважды по 6:2, пишет 24 Канал.

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Национальная фраза помогает за рубежом

Во время церемонии награждения Костюк поблагодарила всех за поддержку, в частности украинских болельщиков. Свою речь 21-летняя киевлянка закончила национальным лозунгом "Слава Украине!".

На послематчевой пресс-конференции Марта объяснила значение украинской фразы. Теннисистка рассказала, как этот лозунг помогает ей за рубежом.

То, что я сказала в конце: "Слава Украине!" Это выражение, которое мы говорим в Украине. Мы говорим "Слава Украине", а люди отвечают: "Героям слава". Я и раньше это тоже говорила, но это стало более распространенным, когда началась война,

– отметила украинская теннисистка.

Костюк отметила, что благодаря этой фразе может определять россиян среди украинцев. Например, в Монако, где очень много людей из страны-агрессора. Марта рассказала, что люди не отвечают на фразу "Слава Украине!", то точно знает, что это граждане России, а не ее земляки.

Я думаю, что важно дать это признание Украине и всему, через что мы прошли как нация. Сейчас очень тяжелые времена. И они остаются тяжелыми. Поэтому я не хочу, чтобы кто-то об этом забывал, потому что это все еще происходит,

– добавила вторая ракетка Украины.

Отметим, что благодаря успешному выступлению в Штутгарте Костюк улучшила свою позицию в мировом рейтинге WTA. После выхода в финал WTA 500 Марта поднялась на 6 ступенек вверх и теперь занимает 21-е место рейтинга. В активе киевлянки 2235 баллов.

21-летняя теннисистка еще больше приблизилась к статусу первой ракетки Украины, которое удерживает Элина Свитолина (2457 очков).