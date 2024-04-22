21 апреля украинская теннисистка была близка к получению титула на турнире WTA 500 в немецком Штутгарте. В финале Марта Костюк уступила сопернице из Казахстана Елене Рыбакиной – дважды по 6:2, пишет 24 Канал.
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Национальная фраза помогает за рубежом
Во время церемонии награждения Костюк поблагодарила всех за поддержку, в частности украинских болельщиков. Свою речь 21-летняя киевлянка закончила национальным лозунгом "Слава Украине!".
На послематчевой пресс-конференции Марта объяснила значение украинской фразы. Теннисистка рассказала, как этот лозунг помогает ей за рубежом.
То, что я сказала в конце: "Слава Украине!" Это выражение, которое мы говорим в Украине. Мы говорим "Слава Украине", а люди отвечают: "Героям слава". Я и раньше это тоже говорила, но это стало более распространенным, когда началась война,
– отметила украинская теннисистка.
Костюк отметила, что благодаря этой фразе может определять россиян среди украинцев. Например, в Монако, где очень много людей из страны-агрессора. Марта рассказала, что люди не отвечают на фразу "Слава Украине!", то точно знает, что это граждане России, а не ее земляки.
Я думаю, что важно дать это признание Украине и всему, через что мы прошли как нация. Сейчас очень тяжелые времена. И они остаются тяжелыми. Поэтому я не хочу, чтобы кто-то об этом забывал, потому что это все еще происходит,
– добавила вторая ракетка Украины.
Отметим, что благодаря успешному выступлению в Штутгарте Костюк улучшила свою позицию в мировом рейтинге WTA. После выхода в финал WTA 500 Марта поднялась на 6 ступенек вверх и теперь занимает 21-е место рейтинга. В активе киевлянки 2235 баллов.
21-летняя теннисистка еще больше приблизилась к статусу первой ракетки Украины, которое удерживает Элина Свитолина (2457 очков).
- Костюк, как и Свитолина, примет участие на турнире WTA 1000 в испанском Мадриде, который стартует уже 23 апреля. Марта сыграет против победительницы матча Лорен Дэвис из США и египтянки Маяр Шериф.
- Элина же встретится или с Сарой Соррибес Тормо из Испании, или с соперницей из квалификации турнира. Также на корт в Мадриде выйдет Леся Цуренко, Ангелина Калинина и Даяна Ястремская.