21 квітня українська тенісистка була близькою до здобуття титулу на турнірі WTA 500 у німецькому Штутгарті. У фіналі Марта Костюк поступилась суперниці із Казахстану Єлєні Рибакіній – двічі по 6:2, пише 24 Канал.

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Національна фраза допомагає за кордоном

Під час церемонії нагородження Костюк подякувала усім за підтримку, зокрема українським уболівальникам. Свою промову 21-річна киянка закінчила національним гаслом "Слава Україні!".

На післяматчевій пресконференції Марта пояснила значення української фрази. Тенісистка розповіла, як це гасло допомагає їй за кордоном.

Те, що я сказала наприкінці: "Слава Україні!" Це вираз, який ми говоримо в Україні. Ми говоримо "Слава Україні", а люди відповідають: "Героям слава". Я й раніше це теж говорила, але це стало більш поширеним, коли почалася війна,

– зауважила українська тенісистка.

Костюк відзначила, що завдяки цій фразі може визначати росіян серед українців. Наприклад, у Монако, де дуже багато людей із країни-агресора. Марта розповіла, що люди не відповідають на фразу "Слава Україні!", то точно знає, що це громадяни Росії, а не її земляки.

Я думаю, що важливо дати це визнання Україні та всьому, через що ми пройшли як нація. Нині дуже важкі часи. І вони залишаються важкими. Тому я не хочу, щоб хтось про це забував, бо це все ще відбувається,

– додала друга ракетка України.

Відзначимо, що завдяки успішному виступу у Штутгарті Костюк покращила свою позицію у світовому рейтингу WTA. Після виходу у фінал WTA 500 Марта підійнялась на 6 сходинок угору та тепер займає 21-ше місце рейтингу. В активі киянки 2235 балів.

21-річна тенісистка ще більше наблизилась до статусу першої ракетки України, яке утримує Еліна Світоліна (2457 очок).