В четверг, 15 февраля, Шахтер провел свою первую официальную игру в 2024 году. Донецкая команда сыграла против Марселя в рамках 1/16 финала Лиги Европы.

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"Горняки" лишь в овертайме вырвали ничью против французского гранда. До конца встречу не смог доиграть лидер Шахтера Тарас Степаненко, который был под вопрос на матч из-за повреждения задней поверхности бедра.

В конце концов опорник вышел в старте, но отыграл лишь 72 минуты. Были подозрения, что игрок надорвал мышцу и пропустит 2-3 недели, но обследование не подтвердило эти опасения.

Как сообщает ТаТоТаке, МРТ не обнаружила у Тараса никаких разрывов или растяжений в задней поверхности бедра. Таким образом, Степаненко должен быть готов к ответному матчу, который пройдет 22 февраля в Марселе на стадионе "Велодром".

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В этом сезоне игрок провел 19 матчей за "горняков" во всех турнирах, записав на свой счет ассист в Лиге чемпионов. В чемпионате же Шахтер идет аж четвертым перед стартом второго круга, но имеет две игры в запасе.