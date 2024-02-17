У четвер, 15 лютого, Шахтар провів свою першу офіційну гру у 2024 році. Донецька команда зіграла проти Марселя в рамках 1/16 фіналу Ліги Європи.

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"Гірники" лише в овертаймі вирвали нічию проти французького гранда. До кінця зустріч не зміг дограти лідер Шахтаря Тарас Степаненко, який був під питання на матч через ушкодження задньої поверхні стегна.

Зрештою опорник вийшов у старті, але відіграв лише 72 хвилини. Були підозри, що гравець надірвав м'яз та пропустить 2-3 тижні, але обстеження не підтвердило ці опасіння.

Як повідомляє ТаТоТаке, МРТ не виявила у Тараса жодних розривів чи розтягнень у задній поверхні стегна. Таким чином, Степаненко має бути готовим до матчу-відповіді, який пройде 22 лютого у Марселі на стадіоні "Велодром".

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Цього сезону гравець провів 19 матчів за "гірників" у всіх турнірах, записавши на свій рахунок асист у Лізі чемпіонів. В чемпіонаті ж Шахтар йде аж четвертим перед стартом другого кола, але має дві гри в запасі.