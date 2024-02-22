Марсель - Шахтер: онлайн-трансляция решающего матча 1/16 финала Лиги Европы

В четверг, 22 февраля, Марсель и Шахтер сыграют в рамках 1/16 финала Лиги чемпионов. Сайт 24 Канала проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи между французами и украинцами.

В четверг, 22 февраля, в Лиге Европы пройдут ответные матчи 1/16 финала сезона 2023-2024. Центральная для украинцев игра пройдет в Марселе, где местная команда будет принимать Шахтер, пишет 24 канал.

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Путь Шахтера в еврокубках

"Горняки" остались единственной украинской командой в еврокубках. Команда Марино Пушича заняла третье место в группе Лиги чемпионов, что позволило ей попасть в плей-офф второго по рангу еврокубка.

Номинально домашний матч против Марселя стал для донетчан первым официальным в 2024 году и дался непросто. Шахтер дважды уступал в счете, но находил в себе силы отыграться.

На гол Обамеянга донетчане быстро ответили точным ударом от Матвиенко. А поздний гол от Ндиайе сумел компенсировать Эгиналду, который на 90+3 минуте установил окончательный счет 2:2.

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Новый тренер Марселя

Поэтому судьба путевки в 1/8 финала решится именно на стадионе "Велодром". В первой игре Марселем руководил Дженнаро Гаттузо. Впрочем семь матчей подряд без побед заставили руководство уволить итальянца.

На его место назначили бывшего наставника сборной Кот-д'Ивуара Жана-Луи Гассе. Среди кадровых потерь стоит сказать о переборе карточек у Бондаря. По той же причине встречу пропустит центрбек Марселя Балерди.

Где смотреть матч

Смотреть онлайн матч Марсель – Шахтер в Украине можно будет на на ОТТ-платформе Megogo на канале "Megogo Футбол 1". Начало встречи – в 22:00 по киевскому времени.

Сайт 24 Каналпроведет текстовую онлайн-трансляцию матча Марсель – Шахтер. Здесь также будут опубликованы все голы встречи, а также полный видеообзор игры после окончания.