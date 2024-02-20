Стала известна бригада арбитров, которая будет работать на ответном поединке 1/16 финала Лиги Европы между французским Марселем и донецким Шахтером. Эта встреча должна определить обладателя путевки в 1/8 финала второго по престижности еврокубкового турнира.

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Матч в Марселе обслужит фартовый для Шахтера рефери

Поединок во Франции на стадионе "Оранж Велодром" обслужит немецкая бригада арбитров во главе с Тобиасом Штилером.

Тобиас Штилер известен тем, что при его участии состоялся первый матч с системой VAR в Бундеслиге. Кроме того, по совместительству этот немецкий специалист работает юристом.

Интересно. В прошлом сезоне Тобиас Штилер уже работал на матче Шахтера на этой же стадии Лиги Европы. Тогда "горняки" на пути к 1/8 финала оставили за бортом турнира французский Ренн.

Ответный матч между Марселем и Шахтером состоится 22 февраля. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по Киеву.