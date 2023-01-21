Малиновский сменил номер в Марселе и помог команде пройти сложного соперника в Кубке

Украинский полузащитник вышел в третьем матче Олимпика и не испортил картину игры. Подопечные Игоря Тудора минимально преодолели Ренн и прошли в 1/8 финала Кубка Франции.

Марсель – Ренн 1:0

Гол: Гендузи, 59.

В эти выходные во Франции проходят поединки 1/16 Кубка страны. Главное внимание в этот уикенд было приковано к Марселю, где местная команда сражалась с другим крепким соперником Ренном. 24 канал.

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Сейчас именно эти команды борются в чемпионате за место в Лиге чемпионов. Марсель занимает проходную третью строчку, тогда как "красно-черные" идут пятыми в 5 баллах позади.

Со старта на матч Кубка появился и украинец Руслан Малиновский. Хавбек всего полторы недели назад перебрался в Марсель из Аталанты, а уже к отчетной игре успел дважды отыграть за провансальцев.

Решающий гол во втором тайме

Команда Игоря Тудора владела инициативой в первом тайме и создала несколько опасных моментов. Санчес не реализовал выход один на один, а Малиновский со штрафного попал в штангу.

Своего хозяева достигли уже после перерыва. Победный гол организовала пара опорных хавбеков. Верету прорвался по флангу и нашел в центре штрафной Гендузи. Никто не помешал Матео нанести мощный и четкий выстрел.

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У Ренна особых шансов отыграться почти не было. Малиновский же доиграл поединок до конца, но отличиться результативным действием не смог. Марсель выходит в 1/8 финала и проведет свой матч 6-8 февраля против соперника, который будет определен позже.

К слову, в матче с Ренном Малиновский отыграл не под 18-м номером. Согласно правилам Кубка Франции, игроки стартового состава должны носить футболки с номерами от 1 до 11, поэтому украинцу добрался "девятка".