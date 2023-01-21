Марсель – Ренн 1:0

Гол: Гендузі, 59.

Цими вихідними у Франції проходять поєдинки 1/16 Кубка країни. Головна увага у цей вікенд була прикута до Марселя, де місцева команда билась з іншим міцним суперником Ренном, пише 24 канал.

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Наразі саме ці команди ведуть боротьбу в чемпіонаті за місце в Лізі чемпіонів. Марсель займає прохідну третю сходинку, тоді як "червоно-чорні" йдуть п'ятими у 5 балах позаду.

Зі старту на матч Кубка з'явився і українець Руслан Маліновський. Хавбек лише півтора тижні тому перебрався в Марсель з Аталанти, а вже до звітної гри встиг двічі відіграти за провансальців.

Вирішальний гол у другому таймі

Команда Ігора Тудора володіла ініціативою в першому таймі і створила кілька небезпечних моментів. Санчес не реалізував вихід сам-на-сам, а Маліновський зі штрафного потрапив у стійку.

Свого господарі досягли вже по перерві. Переможний гол організувала пара опорних хавбеків. Верету прорвався по флангу і знайшов у центрі карного майданчика Гендузі. Ніхто не завадив Матео завдати потужного і точного пострілу.

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У Ренна особливих шансів відігратися майже не було. Маліновський же дограв поєдинок до кінця, але відзначитись результативною дією не зміг. Марсель виходить в 1/8 фіналу і проведе свій матч 6-8 лютого проти суперника, який буде визначений пізніше.

До слова, у матчі з Ренном Маліновський відіграв не під 18 номером. Згідно з правил Кубка Франції, гравці стартового складу мають носити футболки з номерами від 1 до 11, тому українцю дістався "дев'ятка".