В начале января Марсель подписал игрока сборной Украины Руслана Малиновского. Хавбек перешел из Аталанты на правах аренды с правом обязательного выкупа летом за 10 миллионов евро.

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Руслан является единственным украинцем во французской Лиге 1, но уже скоро эта топ-лига может пополниться еще одним футболистом "сине-желтых". Пригласить игрока из Украины принял решение Страсбург.

Клуб интересуется левым защитником Брюгге Эдуардом Соболем. Футболист в этом сезоне выпал из основы команды, а в последних шести официальных матчах даже не выходил на поле.

Как оказалось, французы уже давно следят за 27-летним игроком с целью усилить левый фланг как обороны, так и нападения. Контракт Соболя с Брюгге действует до 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает украинца в 3 миллиона евро.

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История Соболя в Брюгге

Эдуард присоединился к бельгийскому клубу в 2019 году, уйдя в аренду из Шахтера. Уже через два сезона "черно-синие" выкупили украинца за 3,5 миллиона евро.

За все это время Соболь провел 124 матча за Брюгге, отличившись четырьмя голами и 12 ассистами. Вместе с клубом он трижды подряд становился чемпионом Бельгии. За сборную Украины Эдуард дебютировал в 2017 году и провел за нее 27 поединков.

Стоит знать. Страсбург завершил прошлый чемпионат Франции на шестом месте, но сейчас борется за выживание. После 19 туров команда из Альзаса занимает 16 место, опережая зону вылета только благодаря лучшей разнице мячей.