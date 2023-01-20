В начале января Марсель подписал игрока сборной Украины Руслана Малиновского. Хавбек перешел из Аталанты на правах аренды с правом обязательного выкупа летом за 10 миллионов евро.
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Руслан является единственным украинцем во французской Лиге 1, но уже скоро эта топ-лига может пополниться еще одним футболистом "сине-желтых". Пригласить игрока из Украины принял решение Страсбург.
Клуб интересуется левым защитником Брюгге Эдуардом Соболем. Футболист в этом сезоне выпал из основы команды, а в последних шести официальных матчах даже не выходил на поле.
Как оказалось, французы уже давно следят за 27-летним игроком с целью усилить левый фланг как обороны, так и нападения. Контракт Соболя с Брюгге действует до 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает украинца в 3 миллиона евро.
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История Соболя в Брюгге
Эдуард присоединился к бельгийскому клубу в 2019 году, уйдя в аренду из Шахтера. Уже через два сезона "черно-синие" выкупили украинца за 3,5 миллиона евро.
За все это время Соболь провел 124 матча за Брюгге, отличившись четырьмя голами и 12 ассистами. Вместе с клубом он трижды подряд становился чемпионом Бельгии. За сборную Украины Эдуард дебютировал в 2017 году и провел за нее 27 поединков.