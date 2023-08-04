Марсель готов выслушать предложения по Малиновскому: президент клуба не уверен в игроке

Руслан Малиновский может завершить свои выступления за французский коллектив. Связано это также и с изменением на тренерском мостике "олимпийцев".

Марсель готов продать Руслана Малиновского летом. Президент французского коллектива сомневается в силах украинца при каденции нового коуча.

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Снова что-то не так

"Олимпийцы" потерпели изменений на тренерском мостике по сравнению с прошлым сезоном, поскольку Игорь Тудор коллектив покинул, а на его место пришел Марселино Гарсия Тораль. Именно хорватский наставник приглашал в команду Руслана Малиновского, однако, несмотря на хороший старт в Марселе, украинец не смог стать ведущим игроком французского коллектива. В 23 матчах полузащитник смог забить всего два гола и отдать один ассистент.

Марселино также решил изменить схему игры "олимпийцев", перестроив команду из 3 центральных защитников на 4 бека. Таким образом, амплуа Малиновского на поле также должно претерпеть изменения, поскольку теперь он должен выступать на позиции "десятки", где он бы по-новому мог продемонстрировать свои лучшие качества, по мнению тренера. Но сейчас игровая практика Руслана в Марселе находится под большим вопросом. Сомневается в украинце даже президент клуба Пабло Лонгория.

Есть некоторые быстро адаптируемые игроки, и есть игроки, которым нужно больше времени. Малиновский был идеальным для Тудора, но здесь мы должны посмотреть, что он может сделать с Марселином. Необходимо проанализировать значение Руслана в системе тренера. Всегда нужно находить баланс с зарплатой,

– сказал Лонгория.