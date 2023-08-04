Марсель готовий продати Руслана Маліновського влітку. Президент французького колективу сумнівається у силах українця при каденції нового коуча.

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Знову щось не так

"Олімпійці" зазнали змін на тренерському містку у порівнянні з минулим сезоном, оскільки Ігор Тудор колектив залишив, а на його місце прийшов Марселіно Гарсія Тораль. Саме хорватський наставник запрошував до команди Руслана Маліновського, проте попри хороший старт у Марселі, українець не зміг стати провідним гравцем французького колективу. У 23 матчах півзахисник зміг забити всього два голи та віддати один асист.

Марселіно також вирішив змінити схему гри "олімпійців", перебудувавши команду з 3 центральних захисників на 4 беків. Таким чином, амплуа Маліновського на полі також має зазнати змін, оскільки тепер він повинен виступати на позиції "десятки", де він би по новому міг продемонструвати свої найкращі якості, на думку тренера. Та от наразі ігрова практика Руслана в Марселі знаходиться під великим знаком питання. Сумнівається в українцеві навіть президент клубу Пабло Лонгорія.

Є деякі гравці, які швидко адаптуються, і є гравці, яким потрібно більше часу. Маліновський був ідеальним для Тудора, але тут ми повинні подивитися, що він може зробити з Марселіно. Потрібно проаналізувати значення Руслана в системі тренера. Завжди потрібно знаходити баланс із зарплатою,

– сказав Лонгорія.

Варто відзначити. Марсель навіть готовий вислухати пропозиції інших клубів щодо Руслана Маліновського, тобто ключовим футболістом команди його вже точно назвати не можна. Ба більше, "олімпійці" нещодавно оформили трансфер прямого конкурента Маліновського Ндіає Ілімана, який перебрався до Франції із Шеффілд Юнайтед за 17 мільйонів євро. Transfermarkt ж наразі оцінює Руслана у мільйонів євро, а інтерес до українця приписували італійським командам.