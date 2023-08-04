Марсель готов продать Руслана Малиновского летом. Президент французского коллектива сомневается в силах украинца при каденции нового коуча.

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Снова что-то не так

"Олимпийцы" потерпели изменений на тренерском мостике по сравнению с прошлым сезоном, поскольку Игорь Тудор коллектив покинул, а на его место пришел Марселино Гарсия Тораль. Именно хорватский наставник приглашал в команду Руслана Малиновского, однако, несмотря на хороший старт в Марселе, украинец не смог стать ведущим игроком французского коллектива. В 23 матчах полузащитник смог забить всего два гола и отдать один ассистент.

Марселино также решил изменить схему игры "олимпийцев", перестроив команду из 3 центральных защитников на 4 бека. Таким образом, амплуа Малиновского на поле также должно претерпеть изменения, поскольку теперь он должен выступать на позиции "десятки", где он бы по-новому мог продемонстрировать свои лучшие качества, по мнению тренера. Но сейчас игровая практика Руслана в Марселе находится под большим вопросом. Сомневается в украинце даже президент клуба Пабло Лонгория.

Есть некоторые быстро адаптируемые игроки, и есть игроки, которым нужно больше времени. Малиновский был идеальным для Тудора, но здесь мы должны посмотреть, что он может сделать с Марселином. Необходимо проанализировать значение Руслана в системе тренера. Всегда нужно находить баланс с зарплатой,

– сказал Лонгория.

Стоит отметить. Марсель даже готов выслушать предложения других клубов по поводу Руслана Малиновского, то есть ключевым футболистом команды его уж точно назвать нельзя. Более того, "олимпийцы" недавно оформили трансфер прямого конкурента Малиновского Ндиае Илимана, который перебрался во Францию из Шеффилд Юнайтед за 17 миллионов евро. Transfermarkt же оценивает Руслана в миллионов евро, а интерес к украинцу приписывали итальянским командам.