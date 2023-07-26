Новоиспеченный тренер Марселя Марселино Гарсия Тораль готовится вносить коррективы в игру своих подопечных. Изменение отмечает и позиция Руслана Малиновского на поле.

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Перетрубация приведет к результату

Прошлый сезон Марсель, возглавлявший на тот момент Игорь Тудор, провел по схеме, которая предусматривает трех центральных защитников в стартовом составе, а именно 3-4-2-1. В такой формации Руслан Малиновский часто выходил на поле на позиции атакующего крайнего полузащитника и в начале давал хороший результат. Но вот впоследствии игра украинца ухудшилась, а Малиновский перестал радовать фанатов и тренерский штаб "олимпийцев" индивидуальными победами.

Со сменой наставника, Руслан все же получит шанс продемонстрировать всем поклонникам футбола свой класс, поскольку Марселино Гарсия Тораль готовится изменять схему игры Марселя, где Малиновского ждет новая-старая роль. Новый тренер французов планирует перестроить команду на 4 защитника, используя 4-4-2 без мяча и 4-2-3-1 в атаке. Таким образом, украинцу придется выступать на позиции "десятки" (Руслан знаком с этим аплуа из-за своих выступлений в Заре и Генке). Марселино Гарсия Тораль также попытается найти лучшее применение навыкам украинского футболиста именно на новой позиции, поскольку тот не удивил в первом сезоне в футболке Марселя (23 матча, 2 гола, 1 ассист).

В обязанности Малиновского будет входить помогать форварду во время атак, на острие которой будут чередоваться новичок Пьер-Эмерик Обамеянг и Витинья, а также выдвигаться в первую линию прессинга. Главным конкурентом Руслана на этой позиции станет Илиман Ндиае, чей трансфер готовят "олимпийцы", договорившись с Шеффилдом Юнайтедом. К тому же, роль "десятки" могут сыграть Маттео Гендузи и крайний полузащитник Унай Харит.

Напомним. Прошлый сезон Марсель завершил на "бронзовой" сходнице в Лиге 1, тем самым получив возможность попробовать свои силы в квалификации в Лигу чемпионов. Французский коллектив начнет свой путь с третьего отборочного рану в ЛЧ, где встретится с победителем пары Днепр-1 – Панатинаикос. Г речский клуб в первом матче уже одолел "спортклубовцев".