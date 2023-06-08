Богдану Слюбику всего 19, а он уже привлек к себе внимание топового клуба итальянской Серии А. Украинский защитник прекрасно проявил себя в матче за львовский Рух в Юношеской лиге УЕФА, где еще тогда команда Виталия Пономарева прекрасно выступила.

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Игрой 19-летнего украинского защитника Руха заинтересовался даже главный тренер Лацио Маурисио Сарри.

Лацио закончило сезон-2022/2023 на втором месте в турнирной таблице Серии А. "Орлы" уступили только действующему чемпиону Италии Наполи. Разница баллов составила 16 очков.

Отметим, что контракт Слюбика с Рухом рассчитан до конца июня 2024 года. Его трансферную стоимость оценивают в 200 тысяч евро.

Рух в последний момент сумело сохранить прописку в украинской элите, заняв 11-е место. "Желто-черные" набрали 32 балла в 30 турах УПЛ.

Слюбик является воспитанником львовских Карпат. С распадом команды в 2020 году защитник перешел в Рух.

Первые годы выступал за юношескую команду "желто-черных". А уже в 2022 году присоединился к главной команде Руха.

В сезоне-2022/2023 провел 23 матча – 18 за взрослую команду в УПЛ и 5 поединков в Юношеской лиге УЕФА.

К слову. В феврале 2023-го Лацио подписало контракт с воспитанником академии Львова Максимом Лехивом. Футболист будет выступать за юношескую команду "орлов".