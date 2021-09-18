Маркевич прокомментировал отсутствие Малиновского в заявке Украины Петракова
Источник:Meta-ratings.com.ua
Александр Петраков объявил заявку сборной Украины на матчи отбора ЧМ-2022. В ней не нашлось места футболисту Аталанты Руслану Малиновскому.
"Нужно было договариваться"
70-летний специалист поделился впечатлениями от списка игроков, которые примут участие в октябрьских поединках. Мирон Маркевич высказал свое мнение об отсутствии Руслана Малиновского.
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Он отметил, что состав сборной Украины выбирает только главный тренер. Поэтому именно он будет нести ответственность за результат. К нему не будет вопросов, если в октябре украинские футболисты победят в двух матчах.
С кем сыграют "сине-желтые"
- 9 октября. Финляндия – Украина
- 12 октября. Украина – Босния и Герцеговина
Маркевич считает, что поскольку в Петракова все же напряженные отношения с Малиновским, то обеим сторонам нужно было договариваться. В составе сборной Украины нет много игроков, которые выступают за топовые иностранные чемпионаты.
Невключение Руслана Малиновского – это выбор Александра Петракова, именно он отвечает за результат. На мой взгляд, Петракову, если все же была какая-то напряженность в отношениях с Малиновским, нужно было договариваться. Тем более, что среди украинцев на пальцах одной руки можно пересчитать футболистов, которые играют в европейских топ-чемпионатах,
– заявил Маркевич.
Между Петраковым и Малиновским пробежала черная кошка
- Футболист Аталанты за два отборочных матча чемпионата мира-2022 провел в "сине-желтой" футболке меньше тайма. Тогда в интернете распространилась информация, что между Малиновским и Петраковым конфликт.
- Ранее эти слова прокомментировала жена футболиста. Роксана заверила, что у ее мужа нет никаких напряженных отношений с тренерским штабом сборной Украины.
- Руслан досрочно покинул расположение сборной перед контрольным спаррингом с чехами. Вместе с ним уехали: Андрей Пятов, Николай Матвиенко, Тарас Степаненко, Сергей Сидорчук, Виктор Цыганков, Илья Забарный и ранее еще Игорь Харатин.
- Новый тренер Украины сделал резкое высказывание о поведении Руслана в национальной команде.
- Малиновский впервые прокомментировал такие слова Петракова. Футболист отметил, что вежливо спросил, может ли он покинуть сборную до матча с Чехией, на что получил положительный ответ.