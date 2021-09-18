Маркевич прокомментировал отсутствие Малиновского в заявке Украины Петракова

Александр Петраков объявил заявку сборной Украины на матчи отбора ЧМ-2022. В ней не нашлось места футболисту Аталанты Руслану Малиновскому.

"Нужно было договариваться"

70-летний специалист поделился впечатлениями от списка игроков, которые примут участие в октябрьских поединках. Мирон Маркевич высказал свое мнение об отсутствии Руслана Малиновского.

Это стоит прочитать Мне не нужны извинения, – Малиновский впервые прокомментировал резкие слова Петракова

Он отметил, что состав сборной Украины выбирает только главный тренер. Поэтому именно он будет нести ответственность за результат. К нему не будет вопросов, если в октябре украинские футболисты победят в двух матчах.

С кем сыграют "сине-желтые"

9 октября. Финляндия – Украина

12 октября. Украина – Босния и Герцеговина

Маркевич считает, что поскольку в Петракова все же напряженные отношения с Малиновским, то обеим сторонам нужно было договариваться. В составе сборной Украины нет много игроков, которые выступают за топовые иностранные чемпионаты.

Невключение Руслана Малиновского – это выбор Александра Петракова, именно он отвечает за результат. На мой взгляд, Петракову, если все же была какая-то напряженность в отношениях с Малиновским, нужно было договариваться. Тем более, что среди украинцев на пальцах одной руки можно пересчитать футболистов, которые играют в европейских топ-чемпионатах,

– заявил Маркевич.

Между Петраковым и Малиновским пробежала черная кошка