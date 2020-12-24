Маркевич відреагував на повернення Мілевського в український футбол
Глава Комітету збірних команд України Мирон Маркевич прокоментував перехід нападника Артема Мілевського в Минай.
Його слова цитує Meta-ratings.com.ua.
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Думаю, що Артем Мілевський допоможе Минаю видертися з дна турнірної таблиці чемпіонату УПЛ. Тим не менш, це кваліфікований футболіст, який в ключовий момент може взяти гру на себе.
"Хочу тільки побажати Артему зосередитися виключно на футболі. Адже не виключений варіант, що Минай – це його остання команда і хочеться, щоб про нього згадували, як про зрілого майстра, який сприяв популяризації футболу в Закарпатті. Тим більше, що Мілевський і сам неодноразово заявляв, що мріє завершити свою багаторічну кар'єру на мажорній ноті саме в Україні", – сказав Маркевич.
Перехід Мілевського в Минай: що відомо
- 24 грудня Артем Мілевський несподівано підписав контракт з Минаєм. Сторони уклали контракт на 1,5 роки.
- 35-річний Мілевський заявив, що радий повернутися у чемпіонат України.
- Раніше нападник вже виступав у чемпіонаті України за київське Динамо та є одним із найрезультативніших форвардів киян. Він протягом 2002/13 років захищав "блакитно-білі" кольори. Нападник чотири рази підіймав над головою трофей чемпіонату України, таку ж кількість разів ставав володарем Кубка країни. Ще тричі здобував з киянами Суперкубок України.
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