Маркевич неожиданно прокомментировал шансы Динамо и Шахтера в Лиге Европы
Глава комитета национальных команд УАФ Мирон Маркевич прокомментировал итоги жеребьевки 1/16 финала Лиги Европы.
На этой стадии Шахтер сыграет с Маккаби Тель-Авив, а Динамо – с Брюгге. Слова Маркевича цитирует "Футбол 24".
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Думаю, что Шахтер обязательно пройдет дальше. У Динамо шансы где-то 50 на 50. Брюгге выглядит солиднее киевлян. Динамовцам нужно усиливать каждую линию. Насколько знаю, у Луческу был разговор с Суркисом. Наверное, о чем-то договорились. Однако, рискну и скажу, что в 1/8 финала выйдут две украинские команды,
– сказал Мирон Маркевич.
Как прошла жеребьевка
Перед жеребьевкой все клубы были посеяны на две корзины – сеяные и несеяные. В первую попали победители групп и четыре лучшие команды из Лиги чемпионов. Во вторую, соответственно, команды, занявшие вторые места в своих группах, а также остальные четыре клуба из ЛЧ. Сеяные команды ответные матчи будут проводить дома.
Во время жеребьевки в соперники не могли выпасть команды, которые выступали в одной группе, а также клубы из одной страны. Разводят и российские и украинские клубы.
Соперники Динамо и Шахтера в 1/16 финала Лиги Европы / Иллюстрация 24 канала
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