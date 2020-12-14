Глава комитета национальных команд УАФ Мирон Маркевич прокомментировал итоги жеребьевки 1/16 финала Лиги Европы.

На этой стадии Шахтер сыграет с Маккаби Тель-Авив, а Динамо – с Брюгге. Слова Маркевича цитирует "Футбол 24".

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Думаю, что Шахтер обязательно пройдет дальше. У Динамо шансы где-то 50 на 50. Брюгге выглядит солиднее киевлян. Динамовцам нужно усиливать каждую линию. Насколько знаю, у Луческу был разговор с Суркисом. Наверное, о чем-то договорились. Однако, рискну и скажу, что в 1/8 финала выйдут две украинские команды,

– сказал Мирон Маркевич.

Как прошла жеребьевка

Перед жеребьевкой все клубы были посеяны на две корзины – сеяные и несеяные. В первую попали победители групп и четыре лучшие команды из Лиги чемпионов. Во вторую, соответственно, команды, занявшие вторые места в своих группах, а также остальные четыре клуба из ЛЧ. Сеяные команды ответные матчи будут проводить дома.

Во время жеребьевки в соперники не могли выпасть команды, которые выступали в одной группе, а также клубы из одной страны. Разводят и российские и украинские клубы.



Соперники Динамо и Шахтера в 1/16 финала Лиги Европы / Иллюстрация 24 канала