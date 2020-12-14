Глава комітету національних команд УАФ Мирон Маркевич прокоментував підсумки жеребкування 1/16 фіналу Ліги Європи.

На цій стадії Шахтар зіграє з Маккабі Тель-Авів, а Динамо – з Брюгге. Слова Маркевича цитує "Футбол 24".

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Думаю, що Шахтар обов'язково пройде далі. У Динамо шанси десь 50 на 50. Брюгге виглядає солідніше за киян. Динамівцям потрібно посилювати кожну лінію. Наскільки знаю, у Луческу була розмова із Суркісом. Напевно, про щось домовилися. Проте, ризикну і скажу, що до 1/8 фіналу вийдуть дві українські команди,

– сказав Мирон Маркевич.

Як пройшло жеребкування

Перед жеребкуванням усі клуби були посіяні на два кошики – сіяні та несіяні. До першого попали переможці груп та чотири кращі команди з Ліги чемпіонів. До другого, відповідно, команди, які посіли другі місця у своїх групах, а також решта чотири клуби з ЛЧ. Сіяні команди матчі-відповіді проводитимуть дома.

Під час жеребкування в суперники не могли випасти команди, які виступали в одній групі, а також клуби з однієї країни. Розводять і російські та українські клуби.



Суперники Динамо та Шахтаря в 1/16 фіналу Ліги Європи / Ілюстрація 24 каналу