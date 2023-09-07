Подавляющее большинство украинских спортсменов поддержали Родину во время войны против России и максимально помогают защищать независимость. Впрочем, среди представителей спорта есть и немало предателей.

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Одним из таких является питомец Шахтера Марк Мампасси. Футболист в 2021 году решил перебраться в московский Локомотив и сразу сменил гражданство российским. Марк воспользовался позорным законом от Путина.

Диктатор разрешил жителям Донецкой и Луганской областей получить паспорт РФ по упрощенной системе. Там же родилась и мать футболиста, в то время как отец является конголезцем. Правда, в России Марк недолго поиграл.

Бельгийский клуб Кортрейк объявил о годовой аренде Мампасси. О финансовой стороне договора не сообщается. Так что карьера предателя Украины в Москве не задалась. За Локомотив теперь уже россиянин сыграл всего 18 матчей.

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Зимой этого года московский клуб отдавал Мампасси в аренду в турецкий Антальяспор, но через полгода защитник не сыграл там ни одной игры. Напомним, что в активе Марка есть 16 матчей за юниорские и молодежные сборные Украины, в которых он забил два гола.

Справка. Прошлый сезон Кортрейк завершил на 14-м месте в чемпионате Бельгии. За свою историю команда не выиграла ни одного трофея и только раз досталась финалу Кубка Бельгии (2012).