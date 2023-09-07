Переважна більшість українських спортсменів підтримали Батьківщину під час війни проти Росії та максимально допомагають боронити незалежність. Втім серед представників спорту є і чимало зрадників.

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Одним із таких є вихованець Шахтаря Марк Мампассі. Футболіст у 2021 році вирішив перебратися у московський Локомотив і одразу змінив громадянство на російське. Марк скористався ганебний законом від Путіна.

Диктатор дозволив жителям Донецької та Луганської областей отримати паспорт РФ за спрощеною системою. Там же народилась і мати футболіста, тоді як батько є конголезцем. Правда, в Росії Марк недовго пограв.

Бельгійський клуб Кортрейк оголосив про річну оренду Мампассі. Про фінансову сторону договору не повідомляється. Тож кар'єра зрадника України у Москві не задалась. За Локомотив тепер вже росіянин зіграв лише 18 матчів.

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Взимку цього року московський клуб віддавав Мампассі в оренду у турецький Антальяспор, але за півроку захисник не зіграв там жодної гри. Нагадаємо, що в активі Марка є 16 матчів за юніорські та молодіжні збірні України, в яких він забив два голи.

Довідка. Минулий сезон Кортрейк завершив на 14 місці у чемпіонаті Бельгії. За свою історію команда не виграла жодного трофея і лише раз дісталась фіналу Кубка Бельгії (2012).