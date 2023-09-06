Однако бразилец Тете не имел юридического права покидать Шахтер бесплатно, ведь летом 2023 года находился на территории Украины. Согласно правилам, если футболист уже вернулся в Украину, то вторично воспользоваться правом в одностороннем порядке приостановиить контракт не может.

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Турецкий клуб готов договариваться

Вингер, за которого Шахтер в 2019 году заплатил Гремио 15 миллионов евро, после начала полномасштабного вторжения не играл в Украине. Он на правах аренды выступал за Лион (19 матчей, 6 голов и 5 ассистов) и Лестер (14 поединков, 1 гол). А в августе 2023 года подписал полноценный контракт с Галатарсараем на правам свободного агента. Это не понравилось "горнякам" и они обратились в суд.

Первоначально руководство Галатасарая считало, что действует в соответствии со всеми юридическими нормами и не собиралось ничего платить Шахтеру. Однако, судя по всему, после достаточно аргументированных претензий "горняков" боссы турецкого гранда выразили готовность договариваться о досудебном разрешении спора.

Отмечается, что боссы и юристы Галатасарая уже ведут консультации с Шахтером по поводу того, чтобы чемпион УПЛ получил компенсацию за Тете, а вместо этого отозвал жалобу, поданную в ФИФА.

Справка. Бразильский вингер Тете уже провел за стамбульскую команду 3 матча, однако результативными действиями не отличался. За "горняков" футболист сыграл 108 матчей, забил 31 гол и отдал 15 ассистов.