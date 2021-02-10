21-летнему украинскому футболисту Владиславу Вакуле, контракт которого принадлежит донецкому Шахтеру, чтобы в феврале стать игроком Мариуполя, оставалось только пройти медосмотр.

Однако до подписания арендного соглашения дело не дошло. В день, когда футболист должен был узаконить свои отношения с азовцами, он попал в ДТП в Мариуполе. В крови футболиста был алкоголь.

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Поскольку после этого события в Мариуполе на Владислава Вакулу больше не рассчитывают, в клубе не владеют информацией о его местонахождении.

Что известно о ДТП Вакулы

Владислав Вакула 8 февраля попал в аварию в Мариуполе. Футболист находился в состоянии алкогольного опьянения.

ДТП с участием автомобиля Владислава Вакулы произошло 8 февраля в час ночи. 21-летний игрок, которого недавно отчислили из Десны, не справился с управлением на одном из поворотов в Мариуполе, въехав в дорожный знак на тротуаре.