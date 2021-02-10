21-річному українському футболістові Владиславу Вакулі, контракт якого належить донецькому Шахтарю, щоб у лютому стати гравцем Маріуполя, залишалося тільки пройти медогляд.

Однак до підписання орендної угоди справа не дійшла. У день, коли футболіст повинен був узаконити свої стосунки з азовцями, він потрапив у ДТП у Маріуполі. У крові футболіста був алкоголь.

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Оскільки після цієї події в Mаріуполі на Владислава Вакулу більше не розраховують, в клубі не володіють інформацією про його місцезнаходження.

Що відомо про ДТП Вакули

Владислав Вакула 8 лютого потрапив в аварію у Маріуполі. Футболіст перебував у стані алкогольного сп'яніння.

ДТП за участю автомобіля Владислава Вакули сталась 8 лютого о першій годині ночі. 21-річний гравець, якого нещодавно відрахували з Десни, не впорався з керуванням на одному з поворотів у Маріуполі, виїхавши у дорожній знак на тротуарі.