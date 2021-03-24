Футбольный клуб Мариуполь в этом сезоне является одной из самых путешествующих команд УПЛ. И причина не только в расстоянии до других городов. Но и проблемы с собственным стадионом.

В этом сезоне Мариуполю выпало провести все матчи первого круга на выезде. Причиной стало то, что на домашнем стадионе команды проводили полную реконструкцию газона. Она предусматривала не только замену травяного покрытия, но и монтаж новой дренажной системы, электрической системы подогрева и современного автоматического полива.

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Ожидалось, что все эти работы должны были сделать до начала второго круга чемпионата. Поэтому всю вторую часть сезона Мариуполь провел бы матчи дома. Но не сложилось.

Для начала, из-за погодных условий работы не успели закончить в срок. Поэтому первые матчи второго круга Мариуполь провел два раза в Запорожье, а также в Днепре, Полтаве и Ковалевке. За исключением первого матча – на полях соперника.

И вот в девятнадцатом туре Мариуполь принимал Минай на своем поле. Но проблемы с газоном до этого матча решить не удалось. Трава пока не прижилась.

"Тестовые нагрузки во время матча с Минаем показали, что новому газону все же необходимо дополнительное время на рост и интенсивное укоренение газонной травы. Иначе опять будет лететь песок, а футболисты будут получать необязательные травмы", – заявили в Мариуполе.

Поэтому следующий домашний матч – 3 апреля против Ингульца, Мариуполь снова проведет не на родном стадионе. На этот раз местом проведения выбрали Харьков.

Стоит напомнить, что именно в Харьков перенесли домашний матч и Львова против Шахтера. Тогда причиной для переноса матча стало то, что "горожане" не могли провести домашний матч на "Арене Львов" из-за подготовки стадиона к матчам сборной Украины. А сам матч Львов – Шахтер закончился сенсационной победой хозяев 3:2.