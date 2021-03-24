Футбольний клуб Маріуполь в цьому сезоні є однією з найбільш подорожуючих команд УПЛ. І причина не лише у відстані до інших міст. Але й проблеми з власним стадіоном.

В цьому сезоні Маріуполю випало провести усі матчі першого кола на виїзді. Причиною стало те, що на домашньому стадіоні команди проводили повну реконструкцію газону. Вона передбачала не лише заміну трав'яного покриття, але і монтаж нової дренажної системи, електричної системи підігріву та сучасного автоматичного поливу.

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Очікувалося, що всі ці роботи мали зробити до початку другого кола чемпіонату. Відтак всю другу частину сезону Маріуполь провів би матчі вдома. Але не склалося.

Для початку, через погодні умови роботи не встигли закінчити вчасно. Відтак перші матчі другого кола Маріуполь провів двічі в Запоріжжі, а також в Дніпрі, Полтаві та Ковалівці. За винятком першого матчу – на полях суперника.

І от у 19-у турі Маріуполь приймав Минай на власному полі. Але проблеми з газоном до цього матчу вирішити не вдалося. Трава поки не прижилася.

"Тестові навантаження під час матчу з Минаєм показали, що новому газону все-таки необхідний додатковий час на зростання та інтенсивне укорінення газонної трави. Інакше знову буде летіти пісок, а футболісти будуть отримувати необов'язкові травми", – заявили у Маріуполі.

Тож наступний домашній матч – 3 квітня проти Інгульця, Маріуполь знову проведе не на рідному стадіоні. Цього разу місцем проведення обрали Харків.

Варто нагадати, що саме до Харкова перенесли домашній матч і Львова проти Шахтаря. Тоді причиною для перенесення матчу стало те, що "містяни" не могли провести домашній матч на "Арені Львів" через підготовку стадіону до матчів збірної України. А сам матч Львів – Шахтар закінчився сенсаційною перемогою господарів 3:2.