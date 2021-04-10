Фран Соль забил эффектный гол
Тенерифе Соля 9 апреля в рамках 34 тура Сегунды принимало Спортинг Хихон. Единственный гол в матче на 66 минуте забил испанец Фран Соль.
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Партнер Соля нанес дальний удар, после которого голкипер Спортинга отбил мяч перед собой. Соль удачно сыграл на добивании и в эффектном прыжке переправил мяч в ворота ударом головой.
Смотрите обзор матча и гол Соля
Теперь на счету Франа Соля уже 8 голов (1 с пенальти) и 2 ассиста в 31 матче за испанский клуб. К слову, за Динамо Соль сыграл 23 матча, в которых забил 4 гола.