Маріуполь – Шахтар 0:3

Голи: Мораес, 34, 78 (п), Соломон, 37

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  • Як відомо, поєдинки між Маріуполем та Шахтарем не вирізняються особливою інтригою. Донеччанам належить цілий ряд гравців, які захищають кольори "азовців" і не мають права грати проти Шахтаря. Маріуполь ніколи у своїй історії не перемагав Шахтар!