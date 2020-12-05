Венгерский Ференцварош победил в матче чемпионата аутсайдера ДВТК и закрепил свое лидерство. Один из голов забил украинец Александр Зубков.

Зубков забил гол на 19-й минуте, вновь выведя свою команду вперед. Он получил разрезом пас в штрафную, и эффектно перебросил через вратаря, пишет 24 канал.

Сам матч закончился победой Ференцвароша со счетом 3:1.

Видео гола Зубкова

Кроме Зубкова, в старте Ференцвароша в этом матче вышел еще один украинец – Игорь Харатин.

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Уже во вторник, 8 декабря, Ференцварош сыграет с Динамо в Киеве матч Лиги чемпионов. Именно в этом матче и определится, какая из команд выступит в Лиге Европы.