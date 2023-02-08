Известный боксер посетил Киев и встретился с Кличко: год назад он не осудил Россию за войну

Похоже, за последний год Марис Бриедис изменил свое мнение по поводу войны в Украине. Латвийский боксер прибыл в столицу Украины с гуманитарными целями и поддержал наше государство в соцсетях.

Прошел почти год, как Россия ведет полномасштабную войну против Украины. оккупанты пытаются уничтожить украинцев и захватить как можно больше чужой территории.

По теме Свитолина мощной речью обратилась к МОК, вспомнив погибшего многоборца Андрощука

Большинство спортсменов из цивилизованного мира поддерживают Украину в этой войне. Кто сначала выбирал нейтральную позицию, но с ходом войны менял ее. Так произошло с латвийским боксером Марисом Бриедисом.

Спортсмен прибыл в Киев с трехдневным визитом и встретился с мэром столицы Виталием Кличко. Латвец подарил электрогенератор одной из детских спортивных школ города, а также своими глазами увидел последствия "русского мира" в Ирпене и Буче.

По приглашению Виталия Кличко мы три дня были в Киеве. Киев – невероятный город. Несмотря на все, жизнь здесь кипит. Такой город и таких сломить невозможно. Мы видели, что здесь происходит, были в Буче и других городах. Это ужас. Поэтому мы должны быть вместе с украинцами, мы должны помогать, и только так можно победить зло. Слава Украине,

– написал Марис в своем инстаграме.

Читайте также "Россияне – олимпийские чемпионы по преступлениям": огненный ответ Кличко президенту МОК

Мэр столицы поблагодарил своего старого друга за визит, а также за гуманитарную помощь. Виталий Владимирович подчеркнул, что Европе необходимо и дальше поддерживать Украину.

Здорово, когда встречаешь старых друзей. Здорово, когда к вам приезжают и помогают. Я очень рад, что из Латвии нам привозят гуманитарную помощь. Мы получили автобусы из Риги. Я очень рад видеть своего старого друга Бриедиса, приехавшего и поддержавшего Киев, Украину и наших детей. И очень благодарю всех тех, кто переживает за Украину и поддерживает ее, потому что единство с Украиной – это ключ к успеху, ключ к восстановлению мира в Украине и Европе,

– заявил Кличко.



Марис Бриедис подарил детской спортшколе электрогенератор / instagram.com/mairisbriedis

Отметим, что в марте прошлого года Марис не отважился осудить Россию за нападение на Украину. Боксер сказал, что он против войны и на стороне Латвии. Кроме того, он был против предоставления нашей стране военной помощи для того, чтобы давать отпор врагу.

К слову, Марис за свою карьеру был обладателем трех чемпионских поясов в первом тяжелом весе: WBC (2017-2018), WBO (2019) и IBF (2020-2022). Из 30 боев Бриедис выиграл 28 (нокаутом – 20), дважды проиграв.

Стоит знать Усик пристыдил Баха, напомнив преступления российской армии в Украине: видео речи чемпиона

Одно из них Марис потерпел от Александра Усика в 2018 году, потеряв пояс WBC. Второе поражение произошло в июле прошлого года, когда латвиец уступил боксеру из Австралии Джею Опетаи.