Пройшов майже рік як Росія веде повномасштабну війну проти України. Окупанти намагаються знищити українців та захопити якомога більше чужої території.

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Більшість спортсменів з цивілізованого світу підтримують Україну у цій війні. Хтось спочатку обирав нейтральну позицію, але з ходом війни змінював її. Так сталося із латвійським боксером Марісом Брієдісом.

Спортсмен прибув до Києва із трьохденним візитом та зустрівся із мером столиці Віталієм Кличком. Латвієць подарував електрогенератор одній із дитячіх спортивних шкіл міста, а також на власні очі побачив наслідки "руського міра" в Ірпені та Бучі.

На запрошення Віталія Кличка ми три дні були у Києві. Київ – неймовірне місто. Попри все, життя тут кипить. Таке місто і таких зламати неможливо. Ми бачили, що тут відбувається, були у Бучі та інших містах. Це жах. Тому ми маємо бути разом з українцями, ми маємо допомагати, і тільки так можна перемогти зло. Слава Україні,

– написав Маріс у своєму інстаграмі.

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Мер столиці подякував своєму старому другові за візит, а також за гуманітарну допомогу. Віталій Володимирович наголосив, що Європі необхідно і далі підтримувати Україну.

Здорово, коли зустрічаєш старих друзів. Здорово, коли до вас приїжджають та допомагають. Я дуже радий, що з Латвії нам привозять гуманітарну допомогу. Ми отримали автобуси з Риги. Я дуже радий бачити свого старого друга Брієдіса, який приїхав і підтримав Київ, Україну та наших дітей. І дуже дякую всім тим, хто переживає за Україну та підтримує її, бо єдність з Україною – це ключ до успіху, ключ до відновлення миру в Україні та Європі,

– заявив Кличко.



Маріс Брієдіс подарував дитячій спортшколі електрогенератор / instagram.com/mairisbriedis

Відзначимо, що у березні минулого року Маріс не наважився засудити Росію за напад на Україну. Боксер сказав, що він проти війни та на боці Латвії. Крім того, він був проти надання нашій країні військової допомоги для того, щоб давати відсіч ворогу.

До слова, Маріс за свою кар'єру був володарем трьох чемпіонських поясів у першій важкій вазі: WBC (2017-2018), WBO (2019) та IBF (2020-2022). З 30-ти боїв Брієдіс виграв 28 (нокаутом – 20), двічі програвши.

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Одну з них він зазнав від Олександра Усика у 2018-му, втративши пояс WBC Друга поразка сталась у липні минулого року, коли латвієць поступився боксеру з Австралії Джею Опетаї.