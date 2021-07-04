Марина Бех-Романчук взяла "бронзу" на этапе Бриллиантовой лиги

Украинская прыгунья в длину Марина Бех-Романчук получила награду на 5 этапе Бриллиантовой лиги в Стокгольме (Швеция). Марина продемонстрировала третий результат.

Бех-Романчук снова на пьедестале почета

Бех-Романчук квалифицировалась в финал с четвертого места. В финале лучшей попыткой Марина оказалась третья – 6 метров и 79 сантиметров.

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Этот результат позволил Марине добыть третью строчку.

От серебряной медали, которую завоевала сербка Ивана Шпанович, Бех-Романчук отделили всего 4 сантиметра. Сербка продемонстрировала свой лучший результат в последней попытке.

Победу же одержала немка Малайка Михамбо, которая продемонстрировала результат 7.02 метра.

Результаты прыжков в длину

1. Малайка Михамбо (Германия) – 7,02 м

2. Ивана Шпанович (Сербия) – 6,85 м

3. Марин Бех-Романчук (Украина) – 6,79 м

Мощный год для Бех-Романчук