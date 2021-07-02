Мощный старт от украинок
Анна Рыжикова второй раз подряд поднимается на пьедестал на Бриллиантовой лиге в этом году. На прошлой этапе во Флоренции (Италия) тоже финишировала второй. А вот для Виктории Ткачук это выступление стало дебютным в сезоне.
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Уже с первых метров дистанции лидерство в дисциплине бег на 400 метров с барьерами захватила фаворитка соревнований из Нидерландов Фемке Бол. Легкоатлетка показала отличное время и победила со временем 53.33 секунды – личный рекорд. До этого лучшее время, которое она показывала, было 53.44.
А вот тройку призеров замкнула Виктория Ткачук. Классный первый старт от 26-летней бегуньи из Украины. Ее результат 54.62 секунды. Чтобы повторить личный лучший результат в карьере не хватило каких-то двух секунд (54.62). Если борьба за "золото" была решена еще в начале дистанции, то спор между украинками за "серебро" был до последних метров дисциплины. Только на финишных 100 метрах Рыжикова добавила и вырвала второе место в землячки.
Призеры соревнований
- Фемке Бол (Нидерланды) – 53.33 секунды
- Анна Рыжикова (Украина) – 54.15 секунды
- Виктория Ткачук (Украина) – 54.62 секунды
Результаты бега на 400 метров с барьерами / Скриншот с oslo.diamondleague.com