Мощный старт от украинок

Анна Рыжикова второй раз подряд поднимается на пьедестал на Бриллиантовой лиге в этом году. На прошлой этапе во Флоренции (Италия) тоже финишировала второй. А вот для Виктории Ткачук это выступление стало дебютным в сезоне.

Спасибо вам, – победа Украины вдохновила легкоатлетку Левченко на результат перед Олимпиадой

Уже с первых метров дистанции лидерство в дисциплине бег на 400 метров с барьерами захватила фаворитка соревнований из Нидерландов Фемке Бол. Легкоатлетка показала отличное время и победила со временем 53.33 секунды – личный рекорд. До этого лучшее время, которое она показывала, было 53.44.

Личный рекорд! Сразу за ее спиной расположились две украинки, которые не дали соперницам вытеснить их подиума. Забег завершился замечательно для Анны Рыжиковой. Украинка преодолела дистанцию ​​за 54.15 и тоже установила личный рекорд, который до этого составлял 54.19.

А вот тройку призеров замкнула Виктория Ткачук. Классный первый старт от 26-летней бегуньи из Украины. Ее результат 54.62 секунды. Чтобы повторить личный лучший результат в карьере не хватило каких-то двух секунд (54.62). Если борьба за "золото" была решена еще в начале дистанции, то спор между украинками за "серебро" был до последних метров дисциплины. Только на финишных 100 метрах Рыжикова добавила и вырвала второе место в землячки.

Призеры соревнований

Фемке Бол (Нидерланды) – 53.33 секунды Анна Рыжикова (Украина) – 54.15 секунды Виктория Ткачук (Украина) – 54.62 секунды

​

Результаты бега на 400 метров с барьерами / Скриншот с oslo.diamondleague.com