Медальный день для Украины: Бех-Романчук взяла "бронзу" в тройном прыжке Бриллиантовой лиги

Легкоатлетка из Хмельницкой области добилась успеха на 11-м этапе Бриллиантовой лиги. Спортсменка сумела стать третьей в соревнованиях по тройному прыжку.

26 августа в швейцарской Лозанне прошел одиннадцатый этап Бриллиантовой лиги по легкой атлетике. Он стал успешным для украинских спортсменов, пишет 24 канал.

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Андрею Проценко покорилось золото в соревнованиях по прыжкам в высоту. Также медаль выиграла и Марина Бех-Романчук в соревнованиях по тройному прыжку.

Легкоатлетка из Хмельницкой области показала результат 14,31 метра, что позволило ей покорить бронзу. Победительницей стала спортсменка из Венесуэлы Юлимар Рохас, которая прыгнула на метр длиннее.

Результаты соревнований по тройному прыжку:

Юлимар Рохас (Венесуэла) – 15,31 метра Шаньека Рикеттс (Ямайка) – 14,64 метра Марина Бех-Романчук (Украина) – 14,31 метра

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Были близки к подиуму и Анна Рыжикова с Викторией Ткачук. В соревнованиях по забегу на 400 метров с барьерами они заняли 4 и 6 места соответственно. Победила невероятная голландка Фемке Болл, установившая рекорд соревнования.

Результаты забега на 400 метров с барьерами: