26 серпня у швейцарській Лозанні пройшов одинадцятий етап Діамантової ліги з легкої атлетики. Він став успішним для українських спортсменів, пише 24 канал.
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Андрію Проценку підкорилось золото у змаганнях зі стрибків у висоту. Також медаль виграла і Марина Бех-Романчук у змаганнях з потрійного стрибка.
Легкоатлетка з Хмельниччини показала результат 14,31 метра, що дозволило їй підкорити бронзу. Переможницею стала спортсменка з Венесуели Юлімар Рохас, яка стрибнула на метр довше.
Результати змагань з потрійного стрибка:
- Юлімар Рохас (Венесуела) – 15,31 метра
- Шаньєка Рікеттс (Ямайка) – 14,64 метра
- Марина Бех-Романчук (Україна) – 14,31 метра
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Були близькі до подіуму і Анна Рижикова з Вікторією Ткачук. У змаганнях з забігу на 400 метрів з бар'єрами вони посіли 4 та 6 місця відповідно. Перемогла неймовірна голандка Фемке Бол, яка встановила рекорд змагання.
Результати забігу на 400 метрів з бар'єрами:
- Фемке Бол (Нідерланди) – 52,95
- Жаньєв Расселл (Ямайка) – 53,92
- Андренетт Найт (Ямайка) – 54,33
- Анна Рижикова (Україна) – 54,59
- Джанна Вудруф (Панама) – 54,97
- Вікторія Ткачук (Україна) – 55,29