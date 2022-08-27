26 серпня у швейцарській Лозанні пройшов одинадцятий етап Діамантової ліги з легкої атлетики. Він став успішним для українських спортсменів, пише 24 канал.

До теми Бех-Романчук зачарувала патріотичною фотосесією у вишиванці: неймовірні фото

Андрію Проценку підкорилось золото у змаганнях зі стрибків у висоту. Також медаль виграла і Марина Бех-Романчук у змаганнях з потрійного стрибка.

Легкоатлетка з Хмельниччини показала результат 14,31 метра, що дозволило їй підкорити бронзу. Переможницею стала спортсменка з Венесуели Юлімар Рохас, яка стрибнула на метр довше.

Результати змагань з потрійного стрибка:

Юлімар Рохас (Венесуела) – 15,31 метра Шаньєка Рікеттс (Ямайка) – 14,64 метра Марина Бех-Романчук (Україна) – 14,31 метра

Читайте також Історична перемога: Ярослава Магучіх – чемпіонка Європи зі стрибків у висоту

Були близькі до подіуму і Анна Рижикова з Вікторією Ткачук. У змаганнях з забігу на 400 метрів з бар'єрами вони посіли 4 та 6 місця відповідно. Перемогла неймовірна голандка Фемке Бол, яка встановила рекорд змагання.

Результати забігу на 400 метрів з бар'єрами: