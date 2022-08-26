В швейцарской Лозанне состоялся 11-й этап Бриллиантовой Лиги по легкой атлетике. Золото по прыжкам в высоту досталось нашему соотечественнику Андрею Проценко, пишет 24 канал.

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Как и три его конкурента, украинец взял высоту 2 метра 24 сантиметра. Но в отличие от них Андрей удачно выполнил все попытки и потому стал первым.

Проценко сумел опередить Хэмиша Керра, Ювона Харрисона и Мутаза Эль-Баршима. Они предпринимали попытки покорить 2,27 метра, однако не осилили.

Результаты соревнования по прыжкам в высоту:

Андрей Проценко (Украина) Мутаз Эль-Баршим (Катар) Ювон Харрисон (США)

Напомним, что Андрей Проценко также стал бронзовым призером чемпионата мира 2022 года, который проходил в американском Юджине. Подчинялась ему и бронза на чемпионате Европы 2022 года в Мюнхене.