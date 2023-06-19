На соревнованиях в секторе для тройного прыжка Марина Бех-Романчук завоевала "бронзу", установив личный рекорд сезона – 14,75 метра. Эта награда стала третьей для уроженки Хмельницкого в рамках этапов Бриллиантовой лиги.

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Лучшая поддержка в жизни

После выступления спортсменка рассказала о невероятной атмосфере в Осло, которую раньше нигде не ощущала. Норвежские болельщики обеспечили горячую поддержку нашей спортсменке.

Больше всего, что меня поразило на этих соревнованиях – поддержка. Она была фантастическая, невероятная. На последнюю попытку, когда я вышла, ведущий этих соревнований выкрикивал "Слава Украине", и весь стадион стал аплодировать и поддерживать меня. Прямо до мурашек по телу: настолько была поражена и удивлена. Чувства зашкаливали, сердце билось – понимала, что мне нужно прыгать, а эмоции переполняли меня. Пыталась их перевести в прыжок. Это была лучшая поддержка в моей жизни,

– рассказала Бех-Романчук.