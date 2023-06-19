На змаганнях у секторі для потрійного стрибка Марина Бех-Романчук завоювала "бронзу", встановивши особистий рекорд сезону – 14,75 метра. Ця нагорода стала третьою для уродженки Хмельницького в рамках етапів Діамантової ліги.

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Найкраща підтримка у житті

Після виступу спортсменка розповіла про неймовірну атмосферу в Осло, яку раніше ніде не відчувала. Норвезькі вболівальники забезпечили гарячу підтримку нашій спортсменці.

Найбільше, що мене вразило на цих змаганнях – підтримка. Вона була фантастична, неймовірна. На останню спробу, коли я вийшла, ведучий цих змагань викрикував "Слава Україні", і весь стадіон почав аплодувати і підтримувати мене. Просто до мурашок по тілу: настільки була вражена та здивована. Почуття зашкалювали, серце билося – розуміла, що мені треба стрибати, а емоції переповнювали мене. Намагалася їх перевести у стрибок. Це була найкраща підтримка у моєму житті,

– розповіла Бех-Романчук.