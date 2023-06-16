Украинка уже традиционно соревновалась в нужном прыжке. Похоже, что Марина уже сконцентрировалась на этой дисциплине, а не на своем прыжке в длину, пишет 24 Канал.

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Снова среди призерок

Противостояли Бех-Романчук все сильнейшие прыжки мира. Но украинской легкоатлетке удалось добыть в борьбе свое место на пьедестале. Марина прыгнула на 14,75 и завоевала "бронзу".

Уроженка Хмельницкого показала свой лучший результат в этом сезоне. До победительницы норвежского этапа Бриллиантовой лиги из Венесуэлы Юлимар Рохас отставание в 16 сантиметров. А вот до серебра украинцы не хватило 12 сантиметров.

Тройка призер в тройном прыжке (в метрах)

1. Юлимар Рохас (Венесуэла) – 14,91

2. Леянис Перес Эрнандес (Куба) – 14,87

3. Марина Бех-Романчук (Украина) – 14,75

Марина третий раз поднимается на пьедестал. На этапе Бриллиантовой лиги у Рабати Бех-Романчук стала второй, а уже на итальянских соревнованиях стала третьей. Прекрасный сезон выдает наша легкоатлетка.