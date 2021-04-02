Українська стрибунка у довжину Марина Бех-Романчук може стати найкращою легкоатлеткою Європи у березні. Українка 6 березня стала чемпіонкою Європи.

Європейської легкоатлетичної асоціації відзначила результат українки Марини Бех-Романчук та включила її у список претенденток на найкращу легкоатлетку місяця.

До теми Марина Бех-Романчук – чемпіонка Європи зі стрибків у довжину

Кандидатки на найкращу легкоатлетку березня

Марина Бех-Романчук (Україна)

Айла дель Понте (Швейцарія)

Надін Віссер (Нідерланди)

Нафіссату Тіам (Бельгія)

Голосування триватиме до 6 квітня. Щоб віддати свій голос за українку потрібно у коментарях на сторінці Європейської легкоатлетичної асоціації в інстаграмі написати хештег та прізвище легкоатлетки, яка вам найбільше симпатизує.

"Золотий" стрибок Бех-Романчук

Фінал чемпіонату Європи у Торуні (Польща) Марина розпочала нервово. Перші два стрибки були класними, але через заступи українка з бубликом пішла готуватись до третьої спроби.

Лише з третього разу Бех-Романчук внесла свій результат у протокол змагань.До останньої спроби одна з фавориток змагань була другою, поступаючись німкені Малайці Міхамбо. Їх суперництво було і до чемпіонату Європи, у якому перемогу виривала зазвичай представниця Німеччини.

У Польщі в української легкоатлетки з'явилась чудова нагода взяти реванш. Марина в останній спробі віддала усі сили та стрибнула аж на 6.92, випередивши представницю Німеччини на 4 сантиметри. В останній спробі Міхамбо не долетівши навіть до свого попереднього показника 6.88.