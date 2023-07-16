Бех-Романчук взяла серебро в тройном прыжке в Бриллиантовой лиге и отобралась на Олимпиаду

Украинка смогла с пятой попытки покорить олимпийский норматив на турнире в Хожуве. Марина уступила только венесуэльцы Юлимар Рохас.

Украинские спортсменки продолжают добиваться успеха на этапе Бриллиантовой лиги по легкой атлетике в Хожуве. Так, два прыгуна в высоту поднялись на подиум, пишет 24 канал.

По теме Личный рекорд: Михаил Кохан защитил звание чемпиона Европы U23 по метанию молота

Также в тройном прыжке успешно выступила Марина Бех-Романчук. Спортсменка из Хмельнитчины получила серебряную награду, уступив лишь олимпийской чемпионке Юлимар Рохас из Венесуэлы.

С первой попытки Марина прыгнула на 14,21 метра, но в следующих трех прыжках так и не улучшила этот показатель. Бех-Романчук могла оказаться без подиума.

Впрочем, с пятого прыжка украинка преодолела 14,70 метра и финишировала позади Рохас. Кроме того, Марина выполнила олимпийский норматив и впервые именно в тройном прыжке получила олимпийскую лицензию.

Читайте также Магучих пропустит этап Бриллиантовой лиги по банальной причине

Кроме этого, Бех-Романчук еще может получить пропуск в Париж и в прыжках в длину. Для Украины это уже третья лицензия в легкой атлетике после успеха Ирины Геращенко и Юлии Левченко в прыжках в высоту.